Раскрыта истинная причина привлекательности женской груди для мужчин

Притягательность женской груди для мужчин не навязана культурой и социумом, а является врожденной особенностью, считает польский психолог Михал Стефанчик. Его мнение приводит издание The Times.

Стефанчик уточнил, что он стал одним из авторов исследования, установившего, что культурные, социальные и исторические аспекты не влияют на сексуальное восприятие женской груди. «Теперь мы можем сказать точно, что сексуальность груди естественна. Мужчины любят эту часть женского тела», — поделился он результатами исследования.

Чтобы доказать эту теорию, Стефанчик и его коллеги из Вроцславского университета изучили предпочтения пожилых и молодых мужчин индонезийского племени Дани, женщины которого не прикрывали молочные железы до тех пор, пока около 20 лет назад не попали под влияние западной культуры. По словам психолога, проведенный анализ показал, что мужчины независимо от социокультурных норм, в которых воспитывались, оценивали сексуальность женской груди одинаково. Также традиции не влияли на частоту прикосновений к груди партнерши во время секса или степень возбуждения.

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