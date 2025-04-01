Раскрыты следующие возможные цели российских военных

Сивков назвал наиболее вероятными направлениями ВС России Николаев и Одессу

Военный эксперт Константин Сивков назвал наиболее вероятными направлениями для наступления российской армии после выхода к границе Днепропетровской области Николаев и Одессу. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

«Наиболее вероятными направлениями наступления могут быть Николаев и Одесса, это объективно необходимо, поскольку решаются две задачи — отрыв Украины от Черного моря и получение Черноморского бассейна, а также выход на границу Приднестровья», — заявил эксперт.

По словам Сивкова, российские войска будут действовать и на границе Днепропетровской области. По его мнению, может свидетельствовать о переломе в зоне конфликта, свидетельством чего являются в том числе и слова российского президента.

Ранее бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря. «Если бы я сейчас был [президентом России Влаимиром] Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю», — сказал Уилкерсон.