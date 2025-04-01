Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:50, 1 апреля 2025Россия

Раскрыты следующие возможные цели российских военных

Сивков назвал наиболее вероятными направлениями ВС России Николаев и Одессу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Военный эксперт Константин Сивков назвал наиболее вероятными направлениями для наступления российской армии после выхода к границе Днепропетровской области Николаев и Одессу. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

«Наиболее вероятными направлениями наступления могут быть Николаев и Одесса, это объективно необходимо, поскольку решаются две задачи — отрыв Украины от Черного моря и получение Черноморского бассейна, а также выход на границу Приднестровья», — заявил эксперт.

По словам Сивкова, российские войска будут действовать и на границе Днепропетровской области. По его мнению, может свидетельствовать о переломе в зоне конфликта, свидетельством чего являются в том числе и слова российского президента.

Ранее бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря. «Если бы я сейчас был [президентом России Влаимиром] Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю», — сказал Уилкерсон.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    Военный эксперт допустил вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине

    Раскрыты следующие возможные цели российских военных

    На Западе обвинили Украину в нарушении договоренностей с Россией первой

    Лавров и глава китайского МИД обсудили украинский кризис

    Бывший депутат Рады объяснил поведение Зеленского наркозависимостью

    В Финляндии допустили обсуждение открытия границы с Россией

    Путин упростил порядок получения российских водительских прав для граждан Абхазии

    Зеленский встретился с главой МИД Литвы

    Захарова рассказала об обязанности российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше