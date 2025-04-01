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19:45, 1 апреля 2025Наука и техника

Развеян миф о развитии человечества

PNAS: Ключевую роль в переходе от охоты к земледелию играли сами люди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

Традиционно считается, что люди перешли от охоты и собирательства к земледелию около 12 тысяч лет назад под влиянием внешних факторов — потепления климата, появления рек с плодородными почвами или роста урожайности. Однако новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, ставит эту версию под сомнение.

Используя математическую модель, похожую на ту, что применяют в экологии для описания взаимодействия хищников и жертв, исследователи показали, что ключевую роль в этом переходе играли сами люди. Конкуренция между ранними земледельцами и охотниками-собирателями, а также различия в темпах роста их популяций могли существенно влиять на распространение аграрного образа жизни.

Анализ данных показал, что земледелие распространялось не только через миграции, но и через культурный обмен и адаптацию местных групп. При этом разные регионы демонстрировали свои особенности: где-то земледельцы вытесняли охотников, а где-то происходило их сосуществование и смешение.

Ученые считают, что их модель поможет точнее понять, как взаимодействовали разные сообщества в древности, и надеются в будущем использовать ее для изучения других переломных моментов в истории человечества.

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