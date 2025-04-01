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14:37, 1 апреля 2025Мир

Россия предложила США помощь в одном вопросе

Рябков: РФ готова помочь США и Ирану в выстраивании диалога по ядерной программе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании конструктивного диалога по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Пока еще время есть и "поезд не ушел" нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован», — заявил дипломат.

По его словам, последствия американского удара по ядерной инфраструктуре Ирана могут оказаться катастрофическими для всего ближневосточного региона.

Ранее Рябков заявил, что США не выйдут из НАТО. Он отметил, что их риторика адресована союзникам, чтобы те вносили больший вклад в оборону.

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