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20:38, 31 марта 2025Мир

В МИД России оценили вероятность выхода США из НАТО

Рябков: США не выйдут из НАТО, их риторика адресована союзникам по альянсу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

США не выйдут из НАТО, а их риторика адресована союзникам, чтобы те вносили больший вклад в оборону. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация [США], присутствует определенная доля бравады», — отметил замглавы ведомства.

По словам Рябкова, заявления американского руководства в адрес союзников по альянсу являются элементом «вербального кнута, которым можно пришпорить "натовскую лошадь"». Дипломат подчеркнул, что не верит в выход Вашингтона из НАТО, и объяснил свою оценку «смычкой европейских элит с американскими», которая происходила на протяжении десятилетий.

8 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону значительный процент ВВП.

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