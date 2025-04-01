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10:18, 1 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске подорожания одной категории товаров

«Ведомости»: Товары на маркетплейсах могут подорожать из-за новых норм ЕАЭС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Иностранные товары на маркетплейсах могут заметно подорожать после вступления в силу новых правил электронной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предупредила о рисках глава Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова. Ее слова приводит газета «Ведомости».

В декабре 2023 года страны ЕАЭС выделили электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Изменения в Таможенный кодекс включили в себя в том числе статус нового участника ВЭД — оператора электронной торговли (такой статус смогут получать, например, иностранные маркетплейсы).

Единую импортную пошлину блок утвердил в конце 2024 года, ставка составила пять процентов. Эта мера будет обходиться рознице почти в два раза дороже, чем опту, предупредила россиян Донцова. Кроме того, на товар электронной торговли начисляется комиссия маркетплейса в районе 10 процентов от таможенной стоимости. На ситуацию с конечными ценами также будет оказывать влияние дорогая логистика. У розничных продавцов также нет возможности делать налоговые вычеты. Все это неизбежно скажется на итоговой стоимости иностранного товара, резюмировала эксперт.

Глава совета Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭТ) Александр Ефимов объяснял необходимость нововведений в том числе недопущением поставок в Россию дешевых иностранных товаров. Однако это может в итоге привести к негативным последствиям, отмечал он. Изменения в Таможенном кодексе могут привести к исчезновению некоторых массовых товаров. К их числу Донцова отнесла смартфоны, лекарства, сыры и колбасы, текстиль для дома, фотоаппараты, обувь и одежду.

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