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12:39, 17 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на иностранные товары с маркетплейсов

Глава АУРЭТ Ефимов предупредил о подорожании иностранных товаров с маркетплейсов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Принятие изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, ожидающееся в ближайшее время, связано с намерением перекрыть каналы поставки иностранных товаров, которые на маркетплейсах продаются дешевле, чем местные. Об этом в комментарии «Радиоточке НСН» предупредил глава совета Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭТ) Александр Ефимов.

По его словам, обновление кодекса подорвет электронную торговлю и ухудшит ситуацию для потребителя. Текущий вариант поправок предполагает, что приобретение пойдет покупателю не как товар для личного пользования, а как заграничная доставка.

В связи с этим ему надо будет оформлять сертификат соответствия, что просто исключает возможность покупки — заниматься этим ради одного товара никто не будет. «Риск того, что товары просто перестанут поступать в страну, реальный. Это касается не очень массовых товаров, но они могут пропасть с полок совсем», — подчеркнул Ефимов.

До этого РБК со ссылкой на представителей маркетплейсов сообщило о продолжающихся консультациях на тему принятия нормативно-правовой базы, которая позволила бы продолжить поставки. Против нее выступает традиционная розница, которая указывает на разные условия поставок в Россию одних и тех же товаров и недобросовестную конкуренцию.

В Минпромторге, подтвердив обсуждения, рассказали, что товары электронной торговли могут разделить на две категории — предназначенные для продажи физлицами и купленные физлицами. Это позволит снять часть рисков.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил о скором «чудовищном» росте цен на иномарки в связи с повышением утилизационного сбора с 1 октября. Такую меру вводят для повышения конкурентоспособности отечественных производителей, которые жаловались на рост продаж китайского автопрома и просили поддержки у властей.

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