Россиян предупредили о «чудовищном» росте цен на иномарки

Эксперт Моржаретто: из-за повышения утильсбора РФ покинут многие марки авто

Цены на иномарки в России значительно вырастут, а многие марки и вовсе могут покинуть рынок РФ в случае повышения утилизационного сбора. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, такие меры принимают в первую очередь в интересах «АвтоВАЗа». При этом, добавил специалист, в новом постановлении власти распространят льготы по утильсбору на все новые проекты по сборке машин на территории РФ. В то же время импортные автомобили сильно подорожают, отметил Моржаретто.

Он назвал будущий рост цен на ввозимые в страну авто «чудовищным». Так, при ввозе электромобиля на территорию РФ ставка утильсбора вырастет с 30 тысяч почти до 1,2 миллиона рублей, объяснил эксперт. «Многие модели и даже целые марки могут уйти с рынка», — заключил он.

Уже с 1 октября утилизационный сбор на автомобили в России может вырасти почти в два раза. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных актов. Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Так, для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч.