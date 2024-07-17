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11:58, 17 июля 2024Экономика

Стало известно о новом риске для ввоза товаров в Россию

РБК: маркетплейсы предупредили о возможном росте стоимости зарубежных товаров

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Ратификация изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, которая должна состояться в ближайшее время, чревата усложнением оформления поставок зарубежных товаров. Их стоимость и сроки доставки резко вырастут, а некоторые вообще будет невозможно привезти в Россию. Об этом со ссылкой на источники в российских маркетплейсах пишет РБК.

Сами изменения были подготовлены в конце прошлого года. Они выделяют товары трансграничной торговли в отдельную категорию, вводят декларации на товары электронной торговли, понятия института оператора электронной торговли, а также предусматривают создание таможенных складов для товаров электронной торговли.

Нынешние правила предусматривают ввоз товара, оплаченного покупателем на интернет-площадке, как товара для личного пользования. Изменения в Таможенный кодекс оставляют такой статус только для товаров, которые физическое лицо ввезло или вывезло за границу в багаже, или же доставка идет от одного физического лица другому.

Таким образом, объяснила исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) Галина Донцова, все товары, идущие через маркетплейсы, пойдут в отдельную категорию, нормативно-правовой базы для которой нет. В результате может быть полностью остановлен импорт самого широкого круга товаров — смартфонов, лекарств, сыров и колбас, текстиля для дома, фотоаппаратов, обуви, одежды и многого другого.

Проблему обсуждали на прошлой неделе на встрече рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге, но прийти к общему мнению не смогли. По словам собеседника издания, маркетплейсы просят принять такую нормативно-правовую базу, чтобы покупки не стали сложнее и дороже для конечных пользователей.

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В противном случае они столкнутся с падением доходов. Провал ожидает и «Почту России», для которой этот сегмент является одним из важнейших. Представитель Ozon указал, что без нормативных правил товары, приобретаемые гражданами на электронных площадках, будут приравнены к коммерческим партиям с соответствующим ростом стоимости.

«Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. С отдельными категориями товаров пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно», — объяснил он.

Однако представители традиционной розницы требуют прекратить бесконтрольных завоз в Россию дешевых товаров, потому что продавцы на маркетплейсах не несут ответственности и иногда даже не прикладывают инструкцию на русском языке.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) назвали недобросовестной конкуренцией ситуацию, где поставки одних и тех же товаров через границу идут на разных условиях.

В Минпромторге подтвердили обсуждения и проработку нормативной правовой базы для новой категории товаров. В частности, она предполагает, что товары электронной торговли разделят на две категории — предназначенные для продажи физлицами и купленные физлицами. Это позволит вывести из-под удара маркетплейсы.

Ранее банк ВТБ сообщил, что в мае расходы его клиентов на маркетплейсах выросли более чем в два раза в годовом выражении, средняя сумма трат достигла семи тысяч рублей в месяц.

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