Россиянам предсказали падение цен на один продукт питания

Экономист Холод: Картофель в России подешевеет к июлю

К июлю в России могут снизиться цены на картофель. Об этом заявил бывший замглавы министерства сельского хозяйства РФ, экономист Леонид Холод. Его процитировали «Известия».

Он подчеркнул, что жителям РФ не стоит надеяться на снижение стоимости этого продукта питания раньше второго летнего месяца, когда на рынок попадет местный урожай. В настоящее время картофель в Россию импортируют из Египта и Турции. Кроме того, в РФ ввозят молодой картофель, который дороже уже сам по себе.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал Минэкономразвития приступить к регулированию цен на картофель, который не перестает дорожать. А это, как подчеркнул парламентарий, создает угрозу продовольственной безопасности. Депутат напомнил, что данный корнеплод в 2024 году вырос в цене на 92 процента. А с начала этого года еще на 24 процента.

Известно также, что российские хозяйства всех категорий в 2024 году собрали 17,83 миллиона тонн картофеля. Это почти на 12 процентов меньше, чем в 2023 году.