Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 1 апреля 2025Экономика

Россиянам предсказали падение цен на один продукт питания

Экономист Холод: Картофель в России подешевеет к июлю
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

К июлю в России могут снизиться цены на картофель. Об этом заявил бывший замглавы министерства сельского хозяйства РФ, экономист Леонид Холод. Его процитировали «Известия».

Он подчеркнул, что жителям РФ не стоит надеяться на снижение стоимости этого продукта питания раньше второго летнего месяца, когда на рынок попадет местный урожай. В настоящее время картофель в Россию импортируют из Египта и Турции. Кроме того, в РФ ввозят молодой картофель, который дороже уже сам по себе.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал Минэкономразвития приступить к регулированию цен на картофель, который не перестает дорожать. А это, как подчеркнул парламентарий, создает угрозу продовольственной безопасности. Депутат напомнил, что данный корнеплод в 2024 году вырос в цене на 92 процента. А с начала этого года еще на 24 процента.

Известно также, что российские хозяйства всех категорий в 2024 году собрали 17,83 миллиона тонн картофеля. Это почти на 12 процентов меньше, чем в 2023 году.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В Госдуме высказались о сменившей гражданство теннисистке Касаткиной

    СК и Генпрокуратура заинтересовались посоветовавшей замужество с бойцами СВО из-за выплат

    Появились кадры рукопашной схватки российского механика и бойца ВСУ

    В России уравняют зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Москвичам назвали срок окончания дождей

    Путин начал встречу с зарубежным гостем

    Германия решила оказывать военную поддержку Украине до 2029 года

    Экономист назвал условие для увеличения возраста молодежи до 44 лет в России

    Медведев опубликовал изображение главы ЕК с лицом Гитлера и встревоженного Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше