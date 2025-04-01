Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 1 апреля 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли утренний секрет бодрости на весь день

Нутрициолог Амелькович посоветовала завтракать в течение часа после пробуждения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным в течение всего дня, нужно правильно завтракать, считает клинический нутрициолог, куратор проекта мэра Москвы «СЗС» Моника Амелькович. Этот утренний секрет бодрости она раскрыла разговоре с «Лентой.ру».

По словам Амелькович, чтобы быть бодрым в течение дня, после пробуждения нужно выпивать один или два стакана теплой воды, поскольку за ночь организм теряет большое количество жидкости. Завтракать желательно в течение часа после подъема, и важно делать это осознанно, а не на бегу.

Для первого приема пищи Амелькович посоветовала выбирать продукты, богатые белками и жирами. Тем же, кто предпочитает на завтрак есть овсянку, нутрицсолог порекомендовала выбирать цильнозерновые крупы, которые нужно варить 20-30 минут, а не каши быстрого приготовления.

Важно понимать, какие продукты мы выбираем и как они влияют на организм. Так, белки — это основа сытости и строительный материал для мышц, ферментов, гормонов и иммунной системы. Клетчатка необходима для здоровья и правильной моторики кишечника, а полезные жиры обеспечат энергией и помогут усвоиться многим витаминам

Моника Амельковичклинический нутрициолог

Кроме того, по словам Амелькович, утренний кофе нужно пить не на голодный желудок, а через час после приема пищи. «Этот напиток раздражает слизистую желудка и может спровоцировать обострение гастрита, к тому же содержит танины, которые мешают усвоению микроэлементов из еды», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016

Ранее нутрициолог Юлия Попова подсказала самые полезные на завтрак фрукты. По ее словам, с утра можно съесть ананас, грейпфрут или киви.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский уголь перестал продаваться

    Популярные iPhone захотели признать устаревшими

    Ваенга отказалась выступать без вооруженной охраны

    ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в Курской области

    Суд Южной Кореи решит судьбу президента Юн Сок Еля

    Стало известно о судьбе оказавшегося в оккупации в Курской области бывшего военного

    Раскрыты способы вернуть мотивацию

    Стало известно об отраженной контратаке ВСУ в Сумской области

    Скелет обнаружили возле российского детсада

    В России подросток избил мальчика-инвалида на костылях из-за девушки и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше