Россиянам раскрыли утренний секрет бодрости на весь день

Нутрициолог Амелькович посоветовала завтракать в течение часа после пробуждения

Чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным в течение всего дня, нужно правильно завтракать, считает клинический нутрициолог, куратор проекта мэра Москвы «СЗС» Моника Амелькович. Этот утренний секрет бодрости она раскрыла разговоре с «Лентой.ру».

По словам Амелькович, чтобы быть бодрым в течение дня, после пробуждения нужно выпивать один или два стакана теплой воды, поскольку за ночь организм теряет большое количество жидкости. Завтракать желательно в течение часа после подъема, и важно делать это осознанно, а не на бегу.

Для первого приема пищи Амелькович посоветовала выбирать продукты, богатые белками и жирами. Тем же, кто предпочитает на завтрак есть овсянку, нутрицсолог порекомендовала выбирать цильнозерновые крупы, которые нужно варить 20-30 минут, а не каши быстрого приготовления.

Важно понимать, какие продукты мы выбираем и как они влияют на организм. Так, белки — это основа сытости и строительный материал для мышц, ферментов, гормонов и иммунной системы. Клетчатка необходима для здоровья и правильной моторики кишечника, а полезные жиры обеспечат энергией и помогут усвоиться многим витаминам Моника Амелькович клинический нутрициолог

Кроме того, по словам Амелькович, утренний кофе нужно пить не на голодный желудок, а через час после приема пищи. «Этот напиток раздражает слизистую желудка и может спровоцировать обострение гастрита, к тому же содержит танины, которые мешают усвоению микроэлементов из еды», — рассказала она.

Ранее нутрициолог Юлия Попова подсказала самые полезные на завтрак фрукты. По ее словам, с утра можно съесть ананас, грейпфрут или киви.