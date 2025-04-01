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16:59, 1 апреля 2025Путешествия

Россиянин описал землетрясение в Мьянме фразой «остались живы только мой сосед и я»

Россиянин рассказал, что после землетрясения в Мьянме из его дома выжили двое
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Очевидец землетрясения в Мьянме рассказал, что после удара стихии из его дома выжили только двое. Своей историей он поделился с «Известиями».

Россиянин Владлен признался, что в первые секунды землетрясения он разговаривал по телефону с женой и его отбросило на кровать и придавило шкафом. По словам соотечественника, сначала у кондоминиума, где он жил в Янгоне, отвалилась стена, а затем само здание «сложилось».

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Владлену удалось выбраться из дома, выпрыгнув в дыру в стене — шестой этаж после землетрясения оказался на уровне третьего. «Остались живы только мой сосед и я (...) Десять этажей просто сложились», — такой фразой описал увиденное россиянин.

28 марта на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. Из-за подземных толчков начали рушиться дома и мосты. Местные жители и туристы, в том числе россияне, были вынуждены срочно эвакуироваться.

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