Россиянин описал землетрясение в Мьянме фразой «остались живы только мой сосед и я»

Россиянин рассказал, что после землетрясения в Мьянме из его дома выжили двое

Очевидец землетрясения в Мьянме рассказал, что после удара стихии из его дома выжили только двое. Своей историей он поделился с «Известиями».

Россиянин Владлен признался, что в первые секунды землетрясения он разговаривал по телефону с женой и его отбросило на кровать и придавило шкафом. По словам соотечественника, сначала у кондоминиума, где он жил в Янгоне, отвалилась стена, а затем само здание «сложилось».

Владлену удалось выбраться из дома, выпрыгнув в дыру в стене — шестой этаж после землетрясения оказался на уровне третьего. «Остались живы только мой сосед и я (...) Десять этажей просто сложились», — такой фразой описал увиденное россиянин.

28 марта на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. Из-за подземных толчков начали рушиться дома и мосты. Местные жители и туристы, в том числе россияне, были вынуждены срочно эвакуироваться.

