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23:01, 1 апреля 2025Россия

Российский десантник сбил дрон ВСУ автоматом

Российский десантник Балаев сбил дрон ВСУ автоматом и вел бой девять суток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Российский десантник Азнаур Балаев сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), метнув в него автомат, как копье, и еще девять суток с ранением удерживал позиции. Об этом он рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

По словам российского бойца, это произошло в ходе масштабной наступательной операции ВС России в Курской области. Группа тульских десантников, куда входил Азнаур Балаев, зачищала лесополосу около Лебедевки. Отряд ВСУ из восьми боевиков разгромили довольно быстро, однако Балаев получил сквозное ранение в руку и потерял много крови.

До 11 марта десантник удерживал позиции в одиночку, когда ему на смену пришли бойцы. Командир приказал раненому эвакуироваться, однако он не смог оставить товарищей, пишет издание.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики в селе Запорожье Донецкой народной республики (ДНР) использовали трофейные французские противотанковые мины, чтобы уничтожить бронетранспортер M113 ВСУ с десантом, который противник планировал пустить в контратаку.

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