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12:24, 1 апреля 2025Экономика

Швейцария сняла санкции со связанной с Россией недвижимости

SECO: Швейцария отменила санкции с трех объектов недвижимости, связанных с РФ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией. Об отмене ограничений сообщает швейцарский Государственный секретариат по экономике, передает РИА Новости.

Ограничения на эту недвижимость были наложены в рамках санкций против России, к которым Швейцария присоединилась с 24 февраля 2022 года. При этом страна не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО.

Ранее Финляндия собралась запретить россиянам покупать жилье в стране. В законопроекте сказано, что покупателям объектов из стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, будут отказывать в сделках с недвижимостью. К таким государствам местные власти в том числе относят Россию.

До этого в Финляндии продолжили накладывать аресты на недвижимость россиян. В ноябре 2024 года ограничения коснулись более 30 объектов недвижимости.

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