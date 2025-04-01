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20:38, 1 апреля 2025Путешествия

Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заразились одним вирусом

Daily Mail: 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary заразились норовирусом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Сотни пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary 2 компании Cunard Line заразились одним вирусом во время плавания в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что судно покинуло Саутгемптон 8 марта и должно прибыть туда же 6 апреля. Однако за это время как минимум 224 человека, в том числе 17 членов экипажа, заразились норовирусом. Всего на борту было 2,5 тысячи пассажиров. Вспышка заболевания была замечена спустя 10 дней после начала плавания.

Заболевшие путешественники в основном страдают от диареи и рвоты — эти симптомы характерны для норовирусной инфекции. Вирус распространяется через зараженную пищу, воду, а также при контакте людей.

В большинстве своем пациенты идут на поправку через два-три дня после инфицирования. Однако есть случаи, когда симптомы держатся и по две недели.

Ранее сотрудник круизной компании MSC Cruises показал путешественникам самую дорогую каюту роскошного лайнера MSC Seaside и восхитил подписчиков. На записи мужчина открывает дверь в апартаменты с эстетично обставленной гостиной с большим телевизором.

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