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15:43, 1 апреля 2025Наука и техника

Спутник «Ресурс-П» № 5 приняли в эксплуатацию

«Роскосмос»: Космический аппарат «Ресурс-П» № 5 приняли в эксплуатацию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Космический аппарат «Ресурс-П» № 5 приняли в эксплуатацию. Об этом сообщает «Роскосмос».

В госкорпорации добавили, что с 19 марта для потребителей появилась возможность заказа съемки с данного спутника.

25 декабря 2024 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» № 5. В «Роскосмосе» рассказали, что этот пуск стал двухтысячным для ракет семейства Р-7.

В июне госкорпорация сообщила, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 принят в эксплуатацию.

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