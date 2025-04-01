Спутник «Ресурс-П» № 5 приняли в эксплуатацию

«Роскосмос»: Космический аппарат «Ресурс-П» № 5 приняли в эксплуатацию

Космический аппарат «Ресурс-П» № 5 приняли в эксплуатацию. Об этом сообщает «Роскосмос».

В госкорпорации добавили, что с 19 марта для потребителей появилась возможность заказа съемки с данного спутника.

25 декабря 2024 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» № 5. В «Роскосмосе» рассказали, что этот пуск стал двухтысячным для ракет семейства Р-7.

В июне госкорпорация сообщила, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 принят в эксплуатацию.