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10:25, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о состоящих из бывших заключенных группах ВСУ в Курской области

ТАСС: В Курской области действуют состоящие из бывших заключенных группы ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В приграничье Курской области действуют группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые состоят из бывших заключенных. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В районе Гуево "Бесстрашные" сосредоточили основные усилия на уничтожении живой силы противника в окрестных лесных массивах, где действуют преимущественно группы из бывших заключенных», — сообщил собеседник агентства.

1 апреля также стало известно, что ВСУ устанавливали старые противопехотные мины из Великобритании на подходах к поселку Погребки в Курской области. Они способны перебить гусеницу танку и повредить бронированный транспорт, а легковые автомобили — уничтожить.

До этого пленный ВСУ рассказывал, что командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных. Командовали ими, по его словам, тоже уголовники.

ЖЗЛ
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