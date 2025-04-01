Стало известно о состоящих из бывших заключенных группах ВСУ в Курской области

ТАСС: В Курской области действуют состоящие из бывших заключенных группы ВСУ

В приграничье Курской области действуют группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые состоят из бывших заключенных. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В районе Гуево "Бесстрашные" сосредоточили основные усилия на уничтожении живой силы противника в окрестных лесных массивах, где действуют преимущественно группы из бывших заключенных», — сообщил собеседник агентства.

1 апреля также стало известно, что ВСУ устанавливали старые противопехотные мины из Великобритании на подходах к поселку Погребки в Курской области. Они способны перебить гусеницу танку и повредить бронированный транспорт, а легковые автомобили — уничтожить.

До этого пленный ВСУ рассказывал, что командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных. Командовали ими, по его словам, тоже уголовники.