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13:08, 1 апреля 2025Спорт

Телохранителю Месси запретили выбегать на поле

Телохранителю Месси Чеуко запретили выбегать на поле в матчах MLS
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Reuters

Телохранителю нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси Яссину Чеуко запретили выбегать на поле в матчах североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает Bolavip со ссылкой на House of Highlights.

В лиге объяснили решение тем, что на каждом стадионе присутствует служба безопасности, не требующая дополнительной охраны. «Я провел семь лет в Европе, работая в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и за все это время только шесть человек выскочили на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев работы уже было 16 случаев», — рассказал Чеуко и назвал это серьезной проблемой.

37-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023-го. Контракт с американской командой рассчитан до конца 2025 года.

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год. После этого аргентинец провел два сезона в «Пари Сен-Жермен».

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