Темы переговоров глав МИД России и КНР раскрыли

Лавров и Ван И 1 апреля обсудят двусторонние отношения и международные вопросы

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И во время встречи обсудят двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров рассказал, что у России и Китая есть проблемы во взаимоотношениях, во многом они объясняются санкциями. По его словам, из-за санкций некоторые весьма перспективные совместные проекты в Сибири сейчас отложены, но стороны никуда не торопятся.