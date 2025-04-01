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04:20, 1 апреля 2025Мир

Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен и разбирательства в отношении него в США

Трамп заявил, что вынесение приговора Ле Пен схоже с его судебным преследованием
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение приговора главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен очень похоже на то судебное преследование, которому сам он подвергся в Штатах. Его слова приводит Bloomberg.

«Это очень большое дело. Я в полной мере осведомлен об этом. Многие считали, что ее ни в чем не признают виновной», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что Ле Пен запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, а она — «ведущий кандидат».

«Это похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну», — отметил президент США.

Ранее Ле Пен отказалась просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании. Она выразила надежду, что аппеляционный суд способен непредвзято оценить это дело.

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