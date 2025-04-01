Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен и разбирательства в отношении него в США

Трамп заявил, что вынесение приговора Ле Пен схоже с его судебным преследованием

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение приговора главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен очень похоже на то судебное преследование, которому сам он подвергся в Штатах. Его слова приводит Bloomberg.

«Это очень большое дело. Я в полной мере осведомлен об этом. Многие считали, что ее ни в чем не признают виновной», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что Ле Пен запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, а она — «ведущий кандидат».

«Это похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну», — отметил президент США.

Ранее Ле Пен отказалась просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании. Она выразила надежду, что аппеляционный суд способен непредвзято оценить это дело.