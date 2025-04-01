Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен и разбирательства в отношении него в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение приговора главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен очень похоже на то судебное преследование, которому сам он подвергся в Штатах. Его слова приводит Bloomberg.
«Это очень большое дело. Я в полной мере осведомлен об этом. Многие считали, что ее ни в чем не признают виновной», — подчеркнул американский лидер.
Трамп отметил, что Ле Пен запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, а она — «ведущий кандидат».
«Это похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну», — отметил президент США.
Ранее Ле Пен отказалась просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании. Она выразила надежду, что аппеляционный суд способен непредвзято оценить это дело.