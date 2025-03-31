Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

Ле Пен не будет просить Макрона о помиловании в приговоре о недопуске к выборам

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после приговора суда, согласно которому ее не допустили к участию в выборах. Об этом политик заявила в эфире телеканала TF1.

«Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», — подчеркнула Ле Пен. Она выразила надежду, что аппеляционный суд способен непредвзято оценить это дело. «В условиях демократии решать должны избиратели», — добавила политик.

Ранее стало известно, что премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен приговором, вынесенным главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение», об этом сообщил источник из его окружения. Однако комментировать ситуацию Байру отказался.