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23:56, 31 марта 2025Мир

Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

Ле Пен не будет просить Макрона о помиловании в приговоре о недопуске к выборам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor \ Reuters

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после приговора суда, согласно которому ее не допустили к участию в выборах. Об этом политик заявила в эфире телеканала TF1.

«Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», — подчеркнула Ле Пен. Она выразила надежду, что аппеляционный суд способен непредвзято оценить это дело. «В условиях демократии решать должны избиратели», — добавила политик.

Ранее стало известно, что премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен приговором, вынесенным главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение», об этом сообщил источник из его окружения. Однако комментировать ситуацию Байру отказался.

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