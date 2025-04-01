Трамп высказался о возможности баллотироваться на пост президента третий раз

Трамп: Я не изучал вопрос баллотирования на пост президента США в третий раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост президента США в третий раз. Его слова приводит ТАСС.

«Я никогда не изучал этот вопрос. Говорят, что есть способ это сделать, но я об этом не знаю», — подчеркнул политик.

Ранее американский лидер заявил, что бывшему вице-президенту США Камале Харрис следует начать давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.