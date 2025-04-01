Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 1 апреля 2025Мир

Трамп высказался о возможности баллотироваться на пост президента третий раз

Трамп: Я не изучал вопрос баллотирования на пост президента США в третий раз
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост президента США в третий раз. Его слова приводит ТАСС.

«Я никогда не изучал этот вопрос. Говорят, что есть способ это сделать, но я об этом не знаю», — подчеркнул политик.

Ранее американский лидер заявил, что бывшему вице-президенту США Камале Харрис следует начать давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Во Франции заявили о двух сценариях для Ле Пен стать кандидатом на выборах

    Темы переговоров глав МИД России и КНР раскрыли

    Учительницу заподозрили в инцесте после оргии со школьниками

    Закончившийся падением первый запуск Spectrum назвали успешным

    ВСУ пытались контратаковать позиции ВС России

    На Западе назвали единственный путь к миру на Украине

    Ирландский журналист уличил ЕС в диктатуре

    Трамп назвал причину украинского конфликта

    Трамп высказался о возможности баллотироваться на пост президента третий раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше