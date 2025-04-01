Трамп высказался о своей доброте

Президент США Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди

Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. Его слова приводит РИА Новости.

«Кто-то, кто не слишком хорошо меня знает, сказал на днях, что я добрый. Я сказал, что никогда раньше такого не слышал, и это странно слышать», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост президента США в третий раз.

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками американский глава анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.