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02:27, 1 апреля 2025Мир

Трамп высказался о своей доброте

Президент США Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. Его слова приводит РИА Новости.

«Кто-то, кто не слишком хорошо меня знает, сказал на днях, что я добрый. Я сказал, что никогда раньше такого не слышал, и это странно слышать», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост президента США в третий раз.

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками американский глава анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.

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