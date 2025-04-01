Трамп заставил инвесторов разочароваться в США и поверить в Европу

WSJ: Политика Трампа привела к худшему падению фондового рынка США за три года

Первый квартал 2025 года, на которой пришлось начала второго срока президента США Дональда Трампа, стал худшим для американского фондового рынка с 2022 года. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

На фоне развязанных главой Белого дома торговых войн и его угроз в адрес бывших партнеров основные индексы S&P 500 и Nasdaq Composite переживают длительное падение.

В марте Bank of America зарегистрировал рекордный отток из американских акций. Долю США в своих портфелях сократила почти четверть инвесторов, что стало следствием пересмотра стратегий крупнейших управляющих.

Одновременно с разочарованием в США инвесторы начинают верить в Европу. Интерес к акциям европейских компаний находится на максимуме с июля 2021 года, демонстрируя впечатляющий рост.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 6,4 процента с начала года и обогнал S&P 500 почти на 10 процентных пунктов. Такой отрыв стал самым большим с 2015 года. Лучше всего растут бумаги оборонных компаний. Так, капитализация немецкой Rheinmetall удвоилась, а французская Thales прибавила 77 процентов.

Как показал опрос CNBC, больше половины — 60 процентов — финансовых директоров ожидают рецессию в США уже во втором полугодии. Еще 15 процентов полагают, что это случится в следующем году.