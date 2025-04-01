У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

В Краснодарском крае суд изъял активы на 360 миллионов рублей у бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России. Активы обращены в доход государства.
Симоненко владел 55 объектами недвижимости, 32 дорогостоящими машинами, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей.
7 января Басманный районный суд Москвы продлил арест Симоненко. Его обвиняют в покушении на беспомощного человека, попытке умышленного уничтожения чужого имущества и приготовлении к заказному преступлению в составе группы по найму из корыстных побуждений.