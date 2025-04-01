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20:01, 1 апреля 2025Путешествия

У туристки случилась остановка сердца во время полета домой с курорта Европы

У пассажирки EasyJet случилась остановка сердца на рейсе с Тенерифе в Ливерпуль
Алина Черненко

Фото: David W Cerny / Reuters

У пассажирки авиакомпании EasyJet случилась остановка сердца во время полета домой с популярного курорта Европы. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Уточняется, что трагический инцидент произошел 25 марта на рейсе с острова Тенерифе, Испания, в Ливерпуль, Великобритания. Во время полета 67-летняя пассажирка, летевшая с Канарских островов с мужем, внезапно потеряла сознание. Трое попутчиков в течение 50 минут проводили туристке сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно.

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По данным издания, из-за произошедшего пилоты решили перенаправить борт в аэропорт Сантьяго-Росалия-де-Кастро на севере Испании. После приземления в салон поднялись полицейские и парамедики, которые констатировали кончину пассажирки.

В феврале самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт из-за внезапной кончины пассажира. Во время полета пилоты объявили сигнал срочности из-за того, что 70-летний мужчина не подавал признаков жизни.

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