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13:46, 1 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об улучшении отношений с Финляндией

Депутат Чепа допустил восстановление отношений Финляндии и России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия заинтересована в улучшении отношений с Финляндией, поскольку альтернативой является гонка вооружений в регионе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на призыв президента Финляндии Александра Стубба готовиться к возобновлению отношений с Россией.

«Несмотря на то, что в последнее время мы слышим много русофобских заявлений со стороны Стубба, даже он понимает, что мирное соглашение России с Украиной будет в любом случае, а планы Европы в этом отношении не реализуются, — сказал политик. — По этой причине он начинает заранее говорить о том, что Финляндии придется выстраивать, возобновлять отношения с нашей страной».

Чепа подчеркнул, что Россия не заинтересована в нагнетании напряженности и разжигании ненависти между странами. Он также заметил, что сохранение текущих трендов в отношениях приведет только к новой гонке вооружений.

«Мы не заинтересованы в гонке вооружений в регионе. Потому что, если финны, вступив в НАТО, начнут активно вооружаться, мы вынуждены будем этому противостоять, а нам это не нужно. Лучше любой мир, чем война», — заключил депутат.

Ранее Стубб призвал свою страну «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Он заметил, что ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.

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