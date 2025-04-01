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18:33, 1 апреля 2025Силовые структуры

В Аргентине задержан возглавлявший тоталитарную секту россиянин

В Аргентине правоохранители задержали главу «Ашрам Шамбалы» Руднева
Варвара Митина (редактор)
Константин Руднев (архивное фото)

Константин Руднев (архивное фото). Фото: Майя Шелковникова / РИА Новости

В Аргентине правоохранители задержали основателя запрещенной в России тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, 22 марта Руднев в сопровождении шести женщин был в аэропорту Барилоче, ожидая рейса в Буэнос-Айрес, откуда он хотел улетать в Бразилию. Там мужчину и поймали местные силовики. Сейчас все задержанные арестованы.

В российском посольстве в Аргентине заявили, что по делу Руднева задержаны еще 12 человек. Они подозреваются в причастности к торговле людьми.

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На Руднева и его секту обратили внимание после того, как в местную больницу в сопровождении двух женщин обратилась беременная несовершеннолетняя россиянка. На теле девушки были следы насилия, и ей не разрешали говорить. Из-за такого подозрительного поведения врачи и обратились в полицию.

Выпускник машиностроительного техникума Константин Руднев основал секту в 1989 году в Новосибирске. До 2010 года ее филиалы действовали в 20 субъектах России. Руднев рассказывал членам секты о тантрическом сексе, морил их голодом и забирал у них деньги. В 2010-м его арестовали, а спустя три года осудили на 11 лет за ряд преступлений — от сексуального насилия над сектантами до хранения наркотиков. Подробнее о Рудневе можно прочитать здесь.

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