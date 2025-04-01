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19:47, 1 апреля 2025Мир

В Белом доме рассказали о контактах с Россией и Украиной

Белый дом: США контактируют с Россией и Украиной по урегулированию конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США контактируют с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами», — заявила Левитт.

Представитель Белого дома добавила, что президент США Дональд Трамп лично «очень и очень вовлечен» в работу по разрешению конфликта.

Левитт также сообщила, что американский лидер раздражен как из-за России, так и из-за Украины в контексте мирной инициативы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал новую встречу представителей России и США.

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