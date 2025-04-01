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14:08, 1 апреля 2025Бывший СССР

В ДНР оценили попытки ВСУ срезать выступ ВС России на покровском направлении

Кимаковский: ВСУ не удалось срезать выступ ВС России в районе Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось срезать выступ Вооруженных сил (ВС) России в районе подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Наши ребята там очень отважно работают, сопротивляются, в районе ближе к Красноармейску идут встречные бои с противником», — отметил чиновник.

Кимаковский прокомментировал попытки ВСУ контратаковать на покровском (красноармейском) направлении и оценил бои на данном участке фронта как «самые тяжелые». Советник главы ДНР подчеркнул успехи ВС России в ходе встречных боев в районе Покровска, а также к югу от выступа. Он также рассказал об успешных действиях российских военных по выравниванию линии фронта между Димитровым (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк).

Ранее лейтенант ВС России Ильшат Ахметшин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе населенного пункта Запорожье. Он добавил, что ВСУ использовали военную технику западного производства.

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