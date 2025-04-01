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01:46, 1 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ пытались контратаковать позиции ВС России

Лейтенант Ахметшин: ВСУ с БТР M113 и БМП Bradley контратаковали в селе Запорожье
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывались сдавать позиции и отступать из освобожденного Россией села Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Они пытались контратаковать позиции ВС РФ с использованием бронеавтомобилей, БТР M113 и БМП Bradley вместе с десантом, сообщил командир роты батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, относящейся к группировке войск «Центр» лейтенант Ильшат Ахметшин, передает ТАСС.

«Враг не хотел отдавать населенный пункт и часто контратаковал», — подтвердил военнослужащий, добавив, что противник использовал военную технику западного производства.

По его словам, в процессе попытки выбить штурмовиков ВС России с новых позиций бойцы ВСУ применили сразу пять единиц техники, а украинские десантники смогли высадиться позади группы российских солдат. «Но ничего, зачистили всех и дальше продолжили освобождать населенный пункт», — отметил Ахметшин.

Ранее Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР. Уточнялось, что в результате российские военные уничтожили множество военной техники противника.

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