В европейской стране резко вырос объем замороженных российских денег

Bloomberg: Стоимость замороженных в Швейцарии активов России выросла на треть

Стоимость замороженных в Швейцарии российских активов выросла на треть. Об этом со ссылкой на Государственный секретариат европейской страны сообщает Bloomberg.

После того как страна ввела дополнительные санкции Европейского союза против сотен российских граждан и компаний, которые считаются близкими к Кремлю, объем замороженных денег резко вырос с 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,4 миллиарда долларов). Общая сумма конфискованных активов выросла на 28 процентов — годом ранее была заблокирована сумма в 5,8 миллиарда франков

Швейцария присоединилась к 15 из 16 наборам санкций Евросоюза, которые на сегодняшний день затронули 1859 физических лиц и 541 компанию. Последние санкции касаются трех банков и 74 судов из третьих стран, которые были задействованы в теневом флоте России, который помогает обходить потолок цен на нефть.

Власти Швейцарии вслед за руководителями Евросоюза (ЕС) расширили свой санкционный список против России 4 марта. В обновленный санкционный список попали в общей сложности 48 физических и 35 юридических лиц из России. Ограничения против них ввело руководство Федерального департамента экономики, образования и исследований (DEFR) республики.

При этом 1 апреля Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией. Ограничения были наложены в рамках санкций против России, к которым Швейцария присоединилась с 24 февраля 2022 года.