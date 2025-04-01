Посол Мирошник: Киев не снижает интенсивность ударов по территории России

Несмотря на попытки мирного диалога между Москвой и Вашингтоном, Украина при поддержке союзников из Европы не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам в России. В ударах по российской территории Киев обвинил в Telegram посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению», — говорится в публикации.

Дипломат добавил, что больше всего российских граждан от действий Украины пострадало в новых регионах. По его информации, за последнюю неделю в результате атак Киева были ранены 104 мирных жителя.

Ранее Мирошник прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на съемочную группу ГТРК «Донецк» 30 марта. По его словам, охота за корреспондентами и атаки на гражданских лиц стали обыденной практикой для украинских военных, но от этого она не перестает быть военным преступлением.