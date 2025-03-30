В МИД прокомментировали атаку ВСУ на съемочную группу в ДНР

Мирошник: Охота на журналистов стала обыденной практикой для украинских нацистов

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу ГТРК «Донецк». Он отметил в своем Telegram-канале, что группу спасли навыки водителя, отвернувшего автомобиль от украинского дрона.

Он подчеркнул, что охота за корреспондентами и атаки на гражданских стали обыденной практикой для украинских нацистов, но от этого она не перестает быть военным преступлением.

«Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях, которые совершают украинские боевики», — добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника ВСУ в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки. Беспилотник разорвался рядом, его осколки при этом задели машину.