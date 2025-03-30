В МИД прокомментировали атаку ВСУ на съемочную группу в ДНР

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу ГТРК «Донецк». Он отметил в своем Telegram-канале, что группу спасли навыки водителя, отвернувшего автомобиль от украинского дрона.
Он подчеркнул, что охота за корреспондентами и атаки на гражданских стали обыденной практикой для украинских нацистов, но от этого она не перестает быть военным преступлением.
«Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях, которые совершают украинские боевики», — добавил Мирошник.
Ранее стало известно, что съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника ВСУ в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки. Беспилотник разорвался рядом, его осколки при этом задели машину.