В ООН высказались об инициативе России о временном управлении на Украине

Офис Гутерриша: Россия не обращалась в ООН по временному управлению на Украине

Россия официально не обращалась в ООН с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой организации. Об этом сообщил официальный представитель офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию», — сообщил представитель офиса генсека.

Таким образом Дюжаррик ответил на вопрос, обращался ли «кто-нибудь из России» в организацию по поводу временного управления на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Это позволило бы, по его словам, привести к власти дееспособное правительство.

28 марта Гутерриш ответил на инициативу российского лидера, заявив, что действующие украинские власти являются легитимными.