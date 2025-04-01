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21:12, 1 апреля 2025Мир

В Палате представителей США оценили возможность Трампа переизбраться на третий срок

Джонсон: Для избрания Трампа на третий срок нужно принять поправки к конституции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в комментарии NBC News оценил возможность для нынешнего президента США Дональда Трампа переизбраться на третий срок. Он отметил, что для этого нужно принять поправки к конституции.

«Я всем говорю, читайте конституцию, есть конституционные пути. Придется изменить конституцию, чтобы это сделать, так что это довольно высокая планка», — подчеркнул политик.

Джонсон добавил, что обсуждал с Трампом возможность избрания на третий срок. Он указал, что глава государства понимает конституционные ограничения.

21 февраля в ходе выступления перед сторонниками Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсом.

1 апреля глава Белого дома заявил, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост главы государства в третий раз.

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