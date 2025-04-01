В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Во вторник и среду, 1 и 2 апреля, в горах республики выше двух тысяч метров будет лавиноопасно. По данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на территории Алагирского района, связанной с повреждением опор линий электропередачи, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. До 2 апреля в горах Сочи будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.