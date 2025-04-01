В России раскрыли состояние отношений с США

Депутат Журова заявила, что Россия и США находятся в точке маневра

Отношения России и США находятся в точке маневра, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что стороны ищут точки соприкосновения, отталкиваясь при этом от собственных интересов.

«Мы в точке маневра. Все маневрируют, присматриваются. Происходит такое перестроение стратегий, подходов, и каждый остается в рамках интересов своей страны», — сказала политик.

Она подчеркнула, что во внешней политике США всегда опираются только на собственные коммерческие интересы, то же справедливо и в контексте отношения текущей администрации страны к России. Вместе с тем, Журова заметила, что новый президент США Дональд Трамп занимает заметно менее агрессивную политику относительно Москвы, чем некоторые его коллеги. Это, по словам политика, тоже заметно сказывается на диалоге стран.

«У Трампа никогда не было таких русофобских настроений, и это сказывается. Сейчас мы в стадии переговоров, поиска точек соприкосновения там, где у нас нет разногласий и где возможно сотрудничество, начиная от хоккейного матча и заканчивая антитеррористическими операциями», — заключила Журова.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании конструктивного диалога об иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что нужно удвоить усилия для того, чтобы договориться на разумной основе.