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14:54, 1 апреля 2025Экономика

В России составили портрет типичного должника по кредитам

ФССП: Мужчины 30-45 лет без жилья и постоянного дохода — основные должники
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России чаще всего должниками по кредитам являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, у которых нет загранпаспорта, стабильного источника дохода и собственной квартиры. Портрет типичного должника составил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, его слова приводит ТАСС.

У этих мужчин, отметил он, чаще всего есть один ребенок. Такие люди активно пользуются средствами мобильной связи, добавил Аристов. «Вот приблизительный портрет должника по кредитам в России», — резюмировал директор ФССП в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации.

Он заявил, что распространенное мнение в российском обществе о должниках-пенсионерах является стереотипом. Гораздо чаще более молодые люди допускают невыплаты по кредитам и попадают в затруднительное жизненное положение. «Все думают, что это пенсионер или еще кто-то. Нет», — заключил Аристов.

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Глава ФССП отметил, что инструмент ограничения на выезд за рубеж для такой категории неплательщиков в принципе не действует. Они и без того не могут выехать за границу, так как для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ. Чаще всего они погашают кредиты либо при помощи накопленных денег на банковских счетах, либо используя периодический доход, пояснил руководитель ведомства.

Одной из главных целей жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) является охлаждение кредитного пыла россиян. Речь идет в том числе о недопущении резкого роста числа неплательщиков по займам. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила о первых признаках улучшения ситуации на внутреннем кредитном рынке. По данным ЦБ, к марту 2025 года суммарный объем займов населения продемонстрировал рекордные темпы снижения с 2015-го и сократился на 390 миллиардов рублей. Если этот тренд будет устойчивым, подчеркнула Набиуллина, руководство регулятора задумается о постепенном ослаблении ДКП и снижении ключевой ставки.

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