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09:11, 31 марта 2025Экономика

Закредитованность россиян рекордно упала

ЦБ: Общий объем займов россиян сократился на 390 миллиардов рублей к марту
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

К марту 2025 года суммарный объем займов россиян сократился максимальными за последние десять лет темпами и просел на 390 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Столь стремительной динамики на внутреннем рынке не фиксировалось с 2015 года, уточнили в регуляторе. Более того, в последние несколько лет закредитованность населения, напротив, демонстрировала заметный прирост. Например, в середине 2023 года показатель увеличивался почти на триллион рублей в месяц.

В последний раз закредитованность россиян падала в апреле и мае 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. В конце февраля руководство регулятора подняло ключевую ставку до 20 процентов годовых, а в первой половине апреля опустило ее до 17 процентов. Столь высокая планка привела к охлаждению спроса на кредиты. Однако тогда общий объем займов населения сократился только на 271 миллиард рублей.

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Нынешние темпы снижения закредитованности эксперты связали прежде всего с рекордно высокой ключевой ставкой. С октября 2024 года она составляет в 21 процент годовых. Главным условием для ее снижения ЦБ называл устойчивое ослабление инфляционного давления на российскую экономику.

В конце февраля руководитель регулятора Эльвира Набиуллина заявила о первых признаках необходимой динамики. Речь шла о замедлении темпов роста кредитования в корпоративном и частном сегментах, а также о постепенном снижении напряженности на рынке труда. Однако, насколько эти тренды окажутся устойчивыми, сказать пока затруднительно, пояснила Набиуллина. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 апреля.

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