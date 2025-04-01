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11:25, 1 апреля 2025Россия

В России захотели ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

В Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России захотели ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Соответствующий проект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Как следует из пояснительной записки, предполагается, что при вынесении решения об административном выдворении нарушителя за пределы России будет учитываться не только факт заключения брака, но и доказательства постоянного совместного проживания супругов и ведения совместного хозяйства на протяжении всего периода брака.

При этом правительство в своем заключении на проект закона обратило внимание на то, что он нуждается в существенной доработке, В частности, в нем не прописан механизм установления факта совместного проживания на протяжении всего брака и не учитывается возможность раздельного проживания и ведения хозяйства в определенные периоды по разным обстоятельствам, таким как пандемия, военные конфликты или работа вахтовым методом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами, согласно которому иностранцы смогут упрощенно получать разрешение на временное проживание в России только спустя три года после заключения брака с гражданином России.

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