В США предрекли неожиданности с европейской миссией ExoMars

Европейская миссия ExoMars на Марс вряд ли обойдется без неожиданностей, предрекает обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.
Изначально Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывало ExoMars в партнерстве с НАСА. После того как американская сторона отказалась от сотрудничества с европейцами, последние были вынуждены обратиться за помощью к России. После начала спецоперации ЕКА прекратило взаимодействие с госкорпорацией «Роскосмос» и обратилось к НАСА.
«С ExoMars единственное, в чем можно быть уверенным, — это ожидать неожиданностей», — заключает автор.
Ранее издание SpaceNews сообщило, что компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для миссии ExoMars, заменив тем самым «Роскосмос».
Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.