Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:40, 1 апреля 2025Наука и техника

В США предрекли неожиданности с европейской миссией ExoMars

ArsTechnica: Европейская миссия ExoMars не обойдется без неожиданностей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Европейская миссия ExoMars на Марс вряд ли обойдется без неожиданностей, предрекает обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Изначально Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывало ExoMars в партнерстве с НАСА. После того как американская сторона отказалась от сотрудничества с европейцами, последние были вынуждены обратиться за помощью к России. После начала спецоперации ЕКА прекратило взаимодействие с госкорпорацией «Роскосмос» и обратилось к НАСА.

«С ExoMars единственное, в чем можно быть уверенным, — это ожидать неожиданностей», — заключает автор.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее издание SpaceNews сообщило, что компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для миссии ExoMars, заменив тем самым «Роскосмос».

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

    Познер анонсировал новый проект на Первом канале

    Политика Трампа напугала путешественников

    Названо неожиданное последствие импортных пошлин на автомобили для США

    В России захотели ограничить выдачу банковских карт

    44-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше