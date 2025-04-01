Ведущий Первого канала раскрыл правду о пророчествах Жириновского

Журналист Осташко: Жириновский по-разному высказывался на нескольких каналах

Известный российский блогер и журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко раскрыл правду о высказываниях бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, которые в сети называют пророчествами. Об этом он порассуждал в подкасте блогера Сурена Каграманова, доступном на Rutube.

По словам Осташко, у Жириновского и его команды была стратегия, согласно которой он по-разному высказывался на разных телеканалах. «У них нарезанные выступления Владимира Вольфовича по огромному количеству вопросов. Он всегда на одном канале говорил одно, на другом канале другое. И что-то одно сбывалось. Он очень умный был», — вспомнил журналист.

Ведущий добавил, что такой подход мог придумать только гений.

Ранее бывший помощник Жириновского Василий Власов рассказал о страхе из-за пророчеств Жириновского. Он заявил, многие прогнозы политика оказываются точными.

Теория, согласно которой многие высказывания Жириновского считают пророческими, стала особенно популярна после смерти политика, которого не стало весной 2022 года. В частности, в сети обратили внимание на слова бывшего лидера ЛДПР о дате начала спецоперации на Украине, объявлении частичной мобилизации, а ранее — о присоединении Крыма к России.

