Экс-помощник основателя ЛДПР Власов о пророчествах Жириновского: Немного страшно

Сбывающиеся предсказания и пророчества одного из основателей ЛДПР Владимира Жириновского вызывают страх. Об этом заявил прозванный любимчиком Жириновского экс-помощник политика, бывший депутат Госдумы Василий Власов, его слова приводит портал aif.ru.

По словам Власова, прогнозы Жириновского точны — предсказанные им конфликты действительно случаются и развиваются по описанному сценарию.

«Как бы это ни звучало, но немного становится страшно касательно многих трудов Владимира Вольфовича», — заявил бывший депутат.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик прогнозировал, что Трамп «завершит три конфликта», а отношения России и США нормализуются.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.