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13:45, 17 февраля 2025Россия

Экс-помощник заявил о страхе из-за сбывающихся пророчеств Жириновского

Экс-помощник основателя ЛДПР Власов о пророчествах Жириновского: Немного страшно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сбывающиеся предсказания и пророчества одного из основателей ЛДПР Владимира Жириновского вызывают страх. Об этом заявил прозванный любимчиком Жириновского экс-помощник политика, бывший депутат Госдумы Василий Власов, его слова приводит портал aif.ru.

По словам Власова, прогнозы Жириновского точны — предсказанные им конфликты действительно случаются и развиваются по описанному сценарию.

«Как бы это ни звучало, но немного становится страшно касательно многих трудов Владимира Вольфовича», — заявил бывший депутат.

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Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик прогнозировал, что Трамп «завершит три конфликта», а отношения России и США нормализуются.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

ЖЗЛ
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