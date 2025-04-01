Винокур показал фото Малышевой на заставке телефона и назвал ее хорошей девчонкой

Винокур в программе «Жить здорово!» показал фото Малышевой на заставке телефона

Известный российский артист эстрады и юморист Владимир Винокур стал участником спецвыпуска программы «Жить здорово!», посвященного 30-летию Первого канала. В эфире, запись которого доступна на сайте телеканала, он показал фотографию ведущей передачи, врача-терапевта Елены Малышевой, на заставке своего телефона и назвал ее хорошей девчонкой.

Малышева рассказала, что 1 апреля Первому каналу исполнилось 30 лет. В студии «Жить здорово!» она связалась с Винокуром и спросила, что он хотел бы пожелать каналу.

«1 апреля можно пожелать самое главное — чтобы продолжалась борьба с разными заболеваниями. Это то, с чем борется Елена Малышева, вы ее знаете, хорошая девчонка. Она человек-радость, человек-счастье», — ответил юморист.

После этого Винокур показал заставку телефона со снимком ведущей. «Для всех людей, которые жалуются на здоровье: обращайтесь в самую здоровую программу Первого канала, к Елене Васильевне Малышевой», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что Малышева в эфире «Жить здорово!» в шутку предложила гостье программы помыть полы у нее дома. Собеседница с улыбкой ответила, что готова стать домработницей ведущей.