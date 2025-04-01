Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:24, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Винокур показал фото Малышевой на заставке телефона и назвал ее хорошей девчонкой

Винокур в программе «Жить здорово!» показал фото Малышевой на заставке телефона
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Винокур

Владимир Винокур. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский артист эстрады и юморист Владимир Винокур стал участником спецвыпуска программы «Жить здорово!», посвященного 30-летию Первого канала. В эфире, запись которого доступна на сайте телеканала, он показал фотографию ведущей передачи, врача-терапевта Елены Малышевой, на заставке своего телефона и назвал ее хорошей девчонкой.

Малышева рассказала, что 1 апреля Первому каналу исполнилось 30 лет. В студии «Жить здорово!» она связалась с Винокуром и спросила, что он хотел бы пожелать каналу.

«1 апреля можно пожелать самое главное — чтобы продолжалась борьба с разными заболеваниями. Это то, с чем борется Елена Малышева, вы ее знаете, хорошая девчонка. Она человек-радость, человек-счастье», — ответил юморист.

После этого Винокур показал заставку телефона со снимком ведущей. «Для всех людей, которые жалуются на здоровье: обращайтесь в самую здоровую программу Первого канала, к Елене Васильевне Малышевой», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что Малышева в эфире «Жить здорово!» в шутку предложила гостье программы помыть полы у нее дома. Собеседница с улыбкой ответила, что готова стать домработницей ведущей.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    Стали известны причины захвата Киево-Печерской лавры

    Врачи спасли россиянку с 30-сантиметровой опухолью яичника

    Две страны нарастили поставки российского газа в обход Украины

    Раскрыты возможные мотивы напавшего с ножом украинца в Амстердаме

    В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

    Ведущий Первого канала раскрыл правду о пророчествах Жириновского

    Мальчика госпитализировали с леденцом в мозге

    В Петербурге оценили пользу соли

    Сергей Лазарев поднял цены на корпоративы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше