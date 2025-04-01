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10:19, 1 апреля 2025Россия

Внук Зюганова назвал причину своей госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов назвал госпитализацию плановой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов — внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова — объяснил свою госпитализацию плановым обследованием. Причину посещения больницы он назвал в беседе с РИА Новости.

«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — заверил он.

Ранее СМИ сообщали, что 1 апреля 36-летний Зюганов попал в больницу из-за боли в почках, которые начались в минувшие выходные.

В мае 2024 года также появилась информация, что внука лидера КПРФ госпитализировали из-за боли в спине. В больнице у него якобы обнаружили патологию позвонков. Однако политик тогда опроверг эти сообщения, пояснив, что проходил плановый осмотр.

ЖЗЛ
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