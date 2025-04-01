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14:27, 1 апреля 2025Забота о себе

Врач предупредил о частой ошибке при употреблении супов

Гастроэнтеролог Загайнов призвал пережевывать супы не менее 10 секунд
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Супы и даже бульоны нужно жевать, чтобы избежать вздутия и боли в животе, предупредил гастроэнтеролог Антон Загайнов. О частой ошибке при употреблении первых блюд он рассказал в беседе с aif.ru.

Врач пояснил, что любая пища, в том числе и жидкая, нуждается в начальной обработке слюной. По его словам, это улучшает пищеварение и на 15-20 процентов ускоряет процесс попадания содержимого желудка в кишечник.

Специалист добавил, что жевание запускает процессы в мозге и нервной системе, благодаря которым вырабатываются желудочные ферменты, необходимые для пищеварения. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, если в спешке заглатывать пищу, в кровь поступает меньше гормонов, отвечающих за чувство насыщения. Он призвал пережевывать бульоны и супы не менее 10 секунд, а на употребление целой порции тратить около 15-20 минут.

Супы с кусочками овощей перевариваются на 20 процентов эффективнее, если их пережевывать, а не пить, поэтому супы-пюре с крупами или овощами важно пережевывать до однородности, чтобы избежать неполного переваривания и метеоризма

Антон Загайновгастроэнтеролог
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