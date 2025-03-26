Кофе назвали главным врагом кишечника

Гастроэнтеролог Лебедева назвала кофе и сахар врагами здоровья кишечника

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила продукты, которые сильнее всего вредят здоровью кишечника. Главных врагов ЖКТ она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, для кишечника вредны кофе, чай и неспелые фрукты. «Они содержат танин — вяжущее вещество, которое способно тормозить перистальтику и раздражать стенки кишечника. А что в итоге? Запоры, спазмы и дискомфорт — настоящая пирамида проблем», — предупредила она.

Врач добавила, что для здоровья ЖКТ неполезно и большое количество сахара в рационе. Оно нарушает баланс микрофлоры кишечника, что может вызывать хроническую усталость, объяснила доктор и добавила, что аналогичным образом на кишечник воздействуют антибиотики и переработанная пища.

Также врач рекомендовала с осторожностью включать в рацион супы-пюре и смузи. Она подчеркнула, что расхожее мнение, будто жидкая пища легче усваивается, не более чем миф. В действительности такая еда может спровоцировать вздутие и повышенное газообразование. Плохо сказывается на состоянии кишечника и избыток выпечки в меню, добавила гастроэнтеролог.

В заключение Лебедева отметила, что, кроме питания, негативно влияют на здоровье кишечника сильный стресс, долгий утренний сон и частый прием слабительных препаратов.

Ранее биохимик, нутрициолог Анна Дивинская рассказала, какие супы считаются самыми полезными. По ее словам, идеально сбалансированными супами можно назвать щи и борщ.