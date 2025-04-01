ВС России сбросили фугасную бомбу на склад ВСУ в Херсонской области

Российские войска атаковали фугасной авиационной бомбой склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Козацкое Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

Сообщается, что склады принадлежали фирме «Нибулон». Лебедев рассказал, что по свидетельству местных жителей, ВСУ давно использовали эти склады, а также плавсредства на причале. Он заключил, что у украинских войск не выходит создать контрнаступление, так как им активно мешают российские подразделения.

Ранее российские войска нанесли удар фугасной авиабомбой (ФАБ-500) по Херсонскому судостроительному заводу. В результате удара также уничтожено скопление украинских военных и поражен пункт управления дронами.

До этого Лебедев сообщил об увеличении контингента иностранных военных на Украине. При этом, как отметил подпольщик, сократилось количество военных из Польши и Румынии.