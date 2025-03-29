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13:30, 29 марта 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об увеличении контингента иностранных военных на Украине

Подпольщик Лебедев: На Украине увеличивается контингент иностранных военных
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Украине увеличивается контингент иностранных военных. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости в субботу, 29 марта.

Лебедев рассказал, что на Украину прибыли группы военных из Германии, Франции, а также стран Северной Европы и Латинской Америки. При этом, как отметил подпольщик, сократилось количество военных из Польши и Румынии.

Ранее 29 марта Лебедев заявил, что Российская армия ударила по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А.М. Макарова в Днепре, которые связаны с производством ракет. Уточнялось, что по предприятию пришлось около пяти ударов.

Перед этим, 28 марта, в подполье сообщили, что российские войска ударили по маршруту поставок техники Вооруженных сил Украины в занятом Киевом Херсоне. По словам Лебедева, в результате было уничтожено много украинской бронетехники.

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